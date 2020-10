Plantio da soja avança para 8% no Brasil, afirma AgRural

São Paulo, 19 – O plantio de soja no Brasil avançou na última semana, após as chuvas registradas a partir da última quarta-feira, 14, e ocupa agora 8% da área estimada, ante 3,4% na semana anterior, segundo a AgRural. O índice é o menor registrado na metade de outubro nos últimos dez anos.

“A expectativa é de que o levantamento que a AgRural fecha na próxima quinta-feira, 22, mostre avanço significativo do plantio devido às chuvas da semana passada. Não se espera, porém, que todo o atraso seja superado, pois a umidade do solo ainda está abaixo do normal em muitas regiões e as previsões ainda mostram irregularidade nos volumes e na distribuição das chuvas”, disse a consultoria em nota distribuída nesta segunda-feira, 19.

Já o plantio da safra de milho verão (primeira safra) no Centro-Sul avançou 5 pontos porcentuais na semana passada. Na quinta-feira, 15, 44% da área estimada para o Centro-Sul estava cultivada, em comparação com 39% no levantamento anterior. “Embora os trabalhos tenham avançado relativamente bem, o tempo seco seguiu pesando sobre as condições das lavouras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, onde os produtores já falam em perda de potencial produtivo nas áreas semeadas mais cedo”, disse a AgRural.

