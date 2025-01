Plantio da soja atinge 97% da área e o de milho, 95%, diz Emater

São Paulo, 3 – A semeadura da soja 2024/25 no Rio Grande do Sul avançou apenas 1 ponto porcentual na última semana e alcança 97% da área projetada, segundo a Emater. O ritmo lento foi atribuído à redução da umidade no solo e à necessidade de aguardar a colheita de áreas ocupadas por outras culturas. As condições gerais das lavouras são consideradas adequadas.

Os trabalhos com milho também avançaram pouco, mantendo a proporção de 95% da área projetada para a safra. Conforme a Emater, o cultivo apresenta desempenho satisfatório, superior ao da safra 2023/24. Quanto à colheita de milho, segue concentrada no noroeste do Estado, alcançando 3% da área cultivada.

A Emater informou, ainda, que a colheita de milho para silagem atinge 14% da área e outros 17% estão próximos do ponto ideal de corte. A Emater projeta o cultivo de 357.311 hectares, com produtividade média de 39.457 quilos por hectare.