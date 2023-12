Plantio da safra de verão alcança 75,5% da área, mas segue atrasado, diz Conab

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/12/2023 - 15:21 Para compartilhar:

São Paulo, 26 – O plantio de milho de verão alcançou nesta semana 75,5% do total previsto para primeira safra 2023/24, segundo acompanhamento realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A semeadura do cereal avançou dois pontos em relação à semana passada, mas está atrás dos 85,5% registrados em igual período da safra passada.

No Paraná, em São Paulo e em Santa Catarina o plantio está concluído. Os Estados mais avançados no momento, segundo a Conab, são Minas Gerais, com 97% da área prevista; Rio Grande do Sul, com 86%; Goiás, com 71%; Bahia, com 66%; Piauí, com 13%, e Maranhão, com 12%.

A Conab disse que as lavouras se dividem em 7,2% em fase de emergência, 41,9% em fase desenvolvimento vegetativo, 22,6% em fase de floração, 22,8% em enchimento de grãos, 5,3% em maturação e 0,2% já sendo colhidas.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias