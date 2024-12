Plantio da safra de soja 2024/25 atinge 91%, diz AgRural

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/12/2024 - 13:04 Para compartilhar:

São Paulo, 2 – A área estimada com soja na safra 2024/25 estava 91% plantada no Brasil até quinta-feira passada, 28, em comparação com 86% uma semana antes e 85% no mesmo período do ano passado, de acordo com levantamento da AgRural.

Embora os 91% plantados no País sejam o porcentual mais alto para esta época do ano desde 2018, o plantio perdeu um pouco do fôlego no Rio Grande do Sul em virtude da falta de chuva, destacou a AgRural.

Em pontos do leste de Mato Grosso e do Triângulo Mineiro, o excesso de umidade tornou os trabalhos mais lentos. “De um modo geral, porém, o plantio caminha sem maiores problemas nos Estados que ainda têm máquinas em campo e as lavouras têm ótimo potencial produtivo na maior parte do País”, ressaltou.

No Paraná, chuvas muito bem-vindas levaram alívio aos produtores do oeste e do norte a partir da quinta-feira, 28. A expectativa é de recuperação das áreas que vinham sofrendo com a irregularidade das precipitações, já que há mais chuva nas previsões. Mas o problema persiste no sul de Mato Grosso do Sul, onde um padrão mais seco e quente ainda predomina.

Milho verão

A área estimada para a safra 2024/25 de milho verão (primeira safra) estava 94% plantada no Centro-Sul do Brasil até quinta passada, em comparação com 93% uma semana antes e 91% no mesmo período do ano passado, de acordo com dados da AgRural.

De um modo geral, as condições das lavouras são favoráveis, mas até a semana passada havia preocupação em áreas mais adiantadas do Rio Grande do Sul por causa da falta de chuva. “É importante que os volumes previstos para esta semana se confirmem para que o Estado não passe a registrar perdas mais significativas de produtividade”, concluiu.