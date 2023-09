Plantio da safra de soja 2023/24 atinge 1,9% da área no Brasil, diz AgRural

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/09/2023 - 14:03 Compartilhe

São Paulo, 25 – O plantio da safra de soja 2023/24 atingiu 1,9% da área estimada para o Brasil, na quinta-feira passada, 21, em comparação com 0,2% na semana anterior e 1,5% no mesmo período do ano passado, de acordo com levantamento da AgRural.

“A exemplo do que já havia acontecido na semana anterior, o Paraná manteve-se na liderança, seguido de longe por Mato Grosso. Outros Estados como Rondônia, Pará, São Paulo e Mato Grosso do Sul também já tinham máquinas em campo”, informa a AgRural em comunicado.

Com umidade herdada das chuvas da segunda semana de setembro, o Paraná imprimiu ritmo mais forte à semeadura, explicou a consultoria.

Diante da onda de calor e da redução das precipitações, porém, os paranaenses reduziram um pouco a velocidade conforme a semana avançava, juntando-se aos produtores de outros Estados na espera por melhores condições climáticas.

O 1,9% semeado até quinta no Brasil é igual ao índice apurado na mesma semana da safra 2018/19 – temporada de começo de plantio mais antecipado da série histórica da AgRural, iniciada em 2005/06.

Milho

A semeadura do milho verão, por sua vez, alcançou 25% da área estimada para o Centro-Sul do Brasil, na quinta, ante 21% na semana precedente e 28% no mesmo período do ano passado, segundo dados da AgRural.

Os trabalhos continuam concentrados nos três Estados do Sul e caminham bem no Paraná e em Santa Catarina. O ritmo melhorou no Rio Grande do Sul, mas ainda há atraso em virtude do excesso de chuva, concluiu a AgRural.

