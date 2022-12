Plantio da safra de soja 2022/23 atinge 91% da área estimada, diz AgRural

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/12/2022 - 11:59 Compartilhe

São Paulo, 5 – O plantio de soja da safra brasileira 2022/23 atingiu 91% da área estimada para o Brasil, na quinta-feira, 1º de dezembro, em comparação com 87% uma semana antes e 94% no mesmo período do ano passado, segundo dados da AgRural.

Conforme a empresa, as chuvas e as temperaturas altas continuam no radar do produtor do Centro-Oeste, que torce pela confirmação de mais volume de água previsto, especialmente nas lavouras semeadas mais cedo, cuja produtividade se define agora em dezembro.

O tempo seco e quente também já preocupa os produtores do Sul, especialmente no Rio Grande do Sul, onde o plantio ainda está em curso e se mantém atrasado. Na outra ponta do País, o Matopiba (região formada por áreas majoritariamente de cerrado nos Estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e oeste da Bahia) tem chuva de sobra, o que atrapalha a finalização do plantio em algumas áreas. Por enquanto, porém, não há queixas de perdas causadas pelas precipitações, diz a AgRural.

Tempo quente

O plantio da safra de milho verão 2022/23 alcançou 93% da área estimada para o Centro-Sul do Brasil, na quinta-feira (1º), em comparação com 88% na semana anterior e 94% um ano atrás.

Segundo a AgRural, a semeadura caminha para a reta final sob boas condições climáticas em São Paulo e Minas Gerais, mas a falta de chuvas regulares causa preocupação em algumas áreas dos demais Estados da região, com destaque para o Rio Grande do Sul.

De todo modo, a situação ainda não é grave como a registrada na safra passada, quando os gaúchos perderam cerca de um terço da produção para a estiagem.

