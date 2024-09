Plantio da safra de milho de verão 2024/25 atinge 8% no Centro-Sul, diz AgRural

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/09/2024 - 14:00 Para compartilhar:

São Paulo, 2 – A semeadura da primeira safra de milho 2024/25, o milho verão, atingiu 8% da área estimada para o Centro-Sul do Brasil, até quinta-feira passada, dia 29, em comparação com 4% uma semana antes e 13% um ano atrás, de acordo com levantamento da AgRural.

Além do Rio Grande do Sul, que tradicionalmente dá início aos trabalhos, Santa Catarina e Paraná também já começaram a plantar, informou a empresa. “O avanço da semeadura só não foi maior por causa da umidade ainda irregular e das temperaturas mínimas muito baixas registradas no início da semana passada”, comentou a AgRural.

“A formação de geada em alguns pontos, porém, não chegou a causar danos dignos de nota, já que a maioria das lavouras ainda não havia emergido”, destacou.