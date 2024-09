Plantio da safra de milho 2024/25 no RS atinge 37%, afirma Emater

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/09/2024 - 8:30 Para compartilhar:

São Paulo, 13 – No Rio Grande do Sul, chuvas generalizadas no começo de setembro favoreceram o plantio de milho, que alcança 37% da área projetada para a safra 2024/25, informou a Emater. De acordo com o informativo divulgado na tarde desta quinta-feira,12, os trabalhos avançaram mais na metade Norte do Estado. Na metade Sul, a maior parte das áreas está ainda sendo preparada para o plantio. A Emater projeta a lavoura de milho do Rio Grande do Sul em 748.511 hectares. Conforme a empresa, as lavouras de milho têm bom desenvolvimento e estande adequado de plantas.

Quanto às lavouras de trigo do Estado, 38% estão em floração e 19% em enchimento de grãos. Outros 43% estão em desenvolvimento vegetativo. A área cultivada, conforme dados da Emater/RS-Ascar, é de 1.312.488 hectares, e a produtividade prevista está em 3.100 kg/ha. “A ocorrência de chuvas de intensidade variável, mas abrangentes no começo de setembro, beneficiou as lavouras nas diferentes etapas do ciclo. A precipitação restaurou os níveis de umidade do solo, favorecendo igualmente o crescimento e a formação de espigas e grãos.”