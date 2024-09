Plantio da safra 2024/25 de soja atinge 2%, diz AgRural

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/09/2024 - 14:00 Para compartilhar:

São Paulo, 30 – A área estimada para a soja na safra brasileira 2024/25 estava 2% plantada até quinta-feira passada, 26, em comparação com 0,9% uma semana antes e 5,2% no mesmo período do ano passado, de acordo com levantamento da AgRural, divulgado nesta segunda-feira, 30. “Isolado na ponta, quem puxa o ritmo dos trabalhos é o Paraná, onde a umidade é melhor depois das chuvas registradas na segunda quinzena de setembro. As precipitações também favorecem o início do plantio em Santa Catarina”, comentou a empresa.

Nos demais Estados do País onde o vazio sanitário já terminou, o avanço da semeadura é muito lento por causa da falta de chuva e do calor, que no fim da semana passada ainda persistiam nos mapas de previsão para a virada de setembro para outubro.

Em Mato Grosso, o plantio continuava limitado a áreas irrigadas e a talhões de sequeiro atingidos por chuvas leves e esparsas.

Milho

O plantio do milho verão 2024/25 alcançava na quinta-feira passada 30% da área estimada para o Centro-Sul do Brasil, ante 26% na semana precedente e 32% no mesmo período do ano passado, segundo dados da AgRural.

Com a melhora da umidade no Sul do País, onde os trabalhos continuam concentrados, o plantio e o desenvolvimento das lavouras avançam sob boas condições. “O aumento das chuvas na semana passada também foi bem-vindo para limitar a pressão da cigarrinha, que normalmente se beneficia de condições mais secas”, destacou a AgRural.