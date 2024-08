Plantio da 1ª safra 2024/25 de milho alcança 4,2% no Centro-Sul, diz AgRural

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/08/2024 - 13:59 Para compartilhar:

São Paulo, 26 – A semeadura da primeira safra de milho da temporada 2024/25, o milho verão, atingiu 4,2% da área estimada para o Centro-Sul do Brasil, na quinta-feira, 22, em comparação com 7,5% um ano atrás, de acordo com levantamento da AgRural. “Os trabalhos estão praticamente todos concentrados no Rio Grande do Sul, como é comum nesta época do ano. O ritmo é mais lento que o do ano passado por causa das geadas de meados de agosto, que deixaram os produtores mais cautelosos”, comentou a empresa.

Segundo a AgRural, em Santa Catarina e no Paraná, que semeiam um pouco mais tarde que o Rio Grande do Sul, o plantio ainda é muito pontual e deve se intensificar apenas em setembro. Nos demais Estados, que têm calendário mais tardio que o Sul do País, a semeadura deve começar a partir da segunda quinzena de setembro ou mesmo em outubro, dependendo da região.

A AgRural estima queda de 3,5% na área cultivada com milho verão na safra 2024/25 do Centro-Sul do Brasil. A redução deve-se aos preços pouco remuneradores do cereal e ao temor de que o fenômeno La Niña resulte em perdas de produtividade.