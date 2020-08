Plantel de suínos da China cresce pelo 10º mês consecutivo após epidemia

São Paulo, 17 – O plantel de suínos da China cresceu novamente em julho, considerando o número de animais vivos e o estoque de fêmeas, segundo o Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais do país. De acordo com levantamento da pasta em 400 municípios monitorados, o volume nacional de suínos vivos aumentou 4,8% em julho em relação a junho, registrando o sexto aumento mensal consecutivo, com alta de 13,1% em relação a julho de 2019. “Este é o primeiro aumento anual nos estoques de suínos vivos desde abril de 2018 e é outro ponto importante para a recuperação da capacidade de produção de suínos vivos após o crescimento anual do estoque de matrizes em junho. Isso mostra uma reversão fundamental na oferta doméstica de suínos”, diz o diretor do Departamento de Pecuária e Veterinária do Ministério, Yang Zhenhai, em comunicado.

De acordo com o estudo, o número de fêmeas reprodutoras aumentou 4% em julho em relação ao mês anterior, marcando o décimo aumento mensal consecutivo. Na comparação anual, a alta de estoque de matrizes é de 20,3%.

O comunicado destaca, ainda, que a recuperação do plantel anima os produtores a investirem na criação de suínos. De acordo com o monitoramento, 2.916 fazendas de suínos em larga escala recém-construídas foram colocadas em operação em julho, atingindo 9.093 fazendas novas em operação no acumulado do ano.

O ministério espera que o número de suínos prontos para o abate aumente gradualmente em agosto e que a oferta doméstica de carne suína continue melhorando até o fim do ano. Yang disse que a recuperação da produção local consiste primeiro em restaurar o crescimento do estoque de matrizes reprodutoras, depois na restauração do crescimento do estoque de suínos vivos e, em seguida, no aumento do abate de animais para assim retomar o crescimento da oferta.

Apesar dos progressos, o ministério pondera que a tarefa de estabilizar a produção e a oferta local, após a epidemia da peste suína africana, “ainda é árdua” e que os esforços de controle foram acentuados após inundações recentes em áreas produtoras. A expectativa do governo chinês é de recuperar o plantel de suínos em nível próximo ao observado antes da doença até o fim deste ano. “Devemos continuar aumentando nossos esforços para manter o bom momento de recuperação na produção de suínos vivos”, destacou Yang.

O ministério informou ainda que, com a retomada da oferta doméstica, os preços da carne suína voltaram a cair em julho, após alta pontual em junho com retorno gradual da economia no país.

“O recente aumento nos preços da carne suína começou a enfraquecer. Levando em consideração fatores como a recuperação gradual da produção de suínos vivos e a liberação da demanda do consumidor de carne suína, espera-se que a carne suína continue apresentando oferta restrita e altas flutuações de preço no terceiro trimestre”, observou Yang.

Já no quarto trimestre, os preços tendem a se estabilizar ou até mesmo recuar, em virtude do aumento contínuo no volume de suínos prontos para o abate.

