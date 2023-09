Plantão médico dos famosos: de alta da UTI a diagnóstico grave; veja lista

A coisa não anda nada boa no meio artístico. Diversos famosos estão com a saúde debilitada. De alta da UTI após grave acidente de carro a diagnóstico grave: a IstoÉ Gente lista abaixo o estado de saúde dos artistas. Confira!

O cantor gospel Regis Danese, de 50 anos, deixou a UTI do Hospital UMC, de Uberlândia (MG), nesta terça-feira, 12. De acordo com a assessoria do artista, ele foi transferido para um quarto na unidade hospitalar e não tem previsão de alta ainda, já que seu quadro de saúde após a realização da ressonância magnética permanece o mesmo.

A assessoria do hospital também emitiu boletim médico: “O paciente foi transferido da Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital UMC para o quarto, e segue no processo de reabilitação”.

Na última sexta-feira, 8, Danese, que estava internado em Goiânia (GO) desde o último dia 30, quando sofreu um acidente de carro na BR-153, em Jaraguá, foi transferido para o hospital em Minas Gerais.

Regis Danese recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), de acordo com boletim médico divulgado na sexta-feira (1º). O comunicado foi enviado pelo Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, em Goiás, onde foi internado na noite da última quarta-feira, 30.

Glenda Kozlowski, 49, precisou se ausentar de seu programa ‘Melhor da Noite’, da Band, na segunda-feira, 11, após um quadro de intoxicação alimentar. A apresentadora foi atendida em um hospital particular no Morumbi, em São Paulo, e substituída por Cynthia Martins, que dividiu o comando da atração com Zeca Camargo.

“Você de casa e as pessoas que estão comigo devem estar se perguntando: ‘ué, cadê a Glenda?’ Ela teve uma intoxicação alimentar simples, mas que exige cuidados. Felizmente temos um excelente hospital ao lado e ela está se cuidando”, informou o apresentador, na abertura do programa de ontem.

Ao UOL, a assessoria de imprensa da Band informou que Glenda foi atendida e liberada no mesmo dia. “Ela está bem. Volta ao programa hoje”, informou a equipe.

Anderson Leonardo

Na segunda-feira, 11, a equipe de Anderson Leonardo, vocalista do grupo de pagode Molejo, informou que, após uma revisão médica e realização de exames específicos, o cantor teve um quadro de embolia pulmonar. O quadro do artista é estável e ele segue internado em unidade médica no Rio de Janeiro, onde deu entrada, no último domingo, 10, para tratar uma pneumonia.

“A assessoria de imprensa do grupo Molejo vem atualizar o quadro clínico do cantor Anderson Leonardo, que outrora foi diagnosticado com pneumonia, porém após uma revisão médica e novos exames mais específicos foi constatado uma embolia pulmonar com o quadro estável. Mais uma vez contamos com as orações e o apoio dos amigos, fãs e contratantes”, disse a nota publicada no perfil do Instagram oficial de Anderson.

Chiquinho Scarpa Onze meses depois de sair da UTI por uma obstrução intestinal, Chiquinho Scarpa, 71, voltou a ser internado na unidade de terapia intensiva, desta vez no hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Segundo informações do UOL, a namorada do empresário, Lili Riskalla, confirmou que Scarpa deu entrada na instituição médica no sábado, 9, com quadro de aderência no intestino. Chiquinho foi hospitalizado por complicações de uma diverticulite que tratou em 2022. Na ocasião, ele foi atendido no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, onde foi submetido a 10 cirurgias ao longo de seis meses.



Kayky Brito

No último sábado, 9, o Hospital Copa D’or divulgou mais um boletim médico sobre o estado de saúde do ator Kayky Brito, que foi foi atropelado há uma semana por um carro de aplicativo, na Avenida Lucio Costa, Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

“O Hospital Copa D’Or Informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanece sedado e em ventilação mecânica, com o quadro clínico sob controle e sem alterações nas últimas 24h”, diz o boletim.