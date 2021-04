Plano tributário de Biden troca subsídios a combustível fóssil por incentivos a energia limpa, diz Tesouro

WASHINGTON (Reuters) – O governo do presidente norte-americano, Joe Biden, divulgou nesta quarta-feira um plano tributário que substituiria alívio fiscal para empresas de combustíveis fósseis por incentivos à produção de energia limpa, informou o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.

A proposta faz parte de um plano mais amplo de tributos que inclui aumento da alíquota do imposto de renda corporativo de 21% para 28%, com objetivo de ajudar a financiar o megapacote de infraestrutura de mais de 2 trilhões de dólares apresentado por Biden.

Um escritório do Departamento do Tesouro estimou que a eliminação dos subsídios para as empresas de combustíveis fósseis aumentaria as receitas fiscais do governo em mais de 35 bilhões de dólares na próxima década.

(Por Jonathan Oatis)

