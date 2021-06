Plano Safra não foi bom para máquinas agrícolas e reservou R$ 7,5 bi, diz Abimaq

São Paulo, 30 – O presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), Pedro Estevão, disse nesta quarta-feira que mantém sua projeção de crescimento do setor este ano em 30%.

Segundo ele, o produtor agrícola continua muito comprador. Ele admite que as geadas que atingiram principalmente as zonas produtoras de milho e trigo no Sul do País poderão afetar a produção, mas que o mercado de máquinas deverá permanecer aquecido.

Estevão reclamou, no entanto, do volume de recursos, de R$ 7,5 bilhões que o Plano Safra 2021/2022 reservou para o setor de máquinas agrícolas.

“O Plano Safra não foi bom para o setor de máquinas agrícolas. R$ 7,5 bilhões para um setor de R$ 60 bilhões é muito pouco”, criticou Estevão.

