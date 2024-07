Plano Safra: Federarroz diz que preocupação é com peso dos juros livres

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/07/2024 - 19:52 Para compartilhar:

São Paulo, 04/07 – A Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz) diz estar preocupada com o peso dos juros livres dos recursos do Plano Safra no custo de produção em 2024/25.

O presidente da entidade, Alexandre Velho, lamentou, em nota, que a maior parte dos recursos anunciados será oferecida a juros livres. Para esta safra serão R$ 400,59 bilhões para financiamento, sendo R$ 293,29 bilhões para custeio e comercialização e R$ 107,3 bilhões para investimentos.

“O volume de recursos é com juros livres. É a maior parte do valor. Isso preocupa porque isso pode impactar nos custos de produção”, disse Velho. Sobre o valor da subvenção do seguro agrícola, o dirigente ressalta que ficou abaixo das necessidades do setor.