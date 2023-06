Plano Safra dispensará “na ordem de R$ 100 bi” apenas em custeio, diz ministro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/06/2023 - 17:40 Compartilhe

Brasília, 20 – O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta terça-feira, 20, em almoço organizado pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE), que o Plano Safra empresarial vai dispensar “na ordem de R$ 100 bilhões” apenas em custeio.

“Na semana que vem, nós vamos lançar o novo Plano Safra, o maior da história do Brasil. Não só para a agricultura familiar, mas também para a empresarial. Só de custeio estamos falando de ordem de 100 bilhões de reais para custeio do Plano Safra empresarial”, declarou o ministro, que reiterou o compromisso do governo em ampliar o acesso a crédito no País por meio dos bancos públicos.

