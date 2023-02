Plano Safra deve garantir recurso a produtor comprometido com ação socioambiental

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/02/2023 - 14:44 Compartilhe

São Paulo, 9 – O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que a proposta para o Plano Safra 2023/24 contempla uma série de ações socioambientais que vão contribuir para o crescimento do agronegócio brasileiro. “Vamos equalizar os recursos públicos e investimentos privados para que produtores comprometidos, na medida do seu comprometimento, tenham os melhores acessos às linhas de financiamento. O Plano Safra é escalonável conforme a vontade do produtor em melhorar suas práticas”, disse em nota o ministro após reunião, na quarta-feira, 8, no Palácio do Planalto, com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.





Na nota, a Agricultura informa que Marina destacou a agenda de desenvolvimento sustentável alavancada pela pasta como um dos pilares do trabalho transversal dos ministérios que integram o comitê permanente.

Após o encontro, a ambientalista reiterou o compromisso do governo em zerar o desmatamento na Amazônia até 2030.

“Vamos trabalhar para alcançar a meta global, mesmo sabendo que tivemos um hiato de quatro anos de governo”, disse a ministra. “Temos uma taxa de desmatamento já contratada do ano anterior”, acrescentou. Marina mostrou compromisso em manter o estímulo à agricultura de baixo no Plano Safra.





