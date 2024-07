Plano safra 2024/25: Banrisul anuncia R$ 12,2 bilhões em crédito

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/07/2024 - 9:27 Para compartilhar:

São Paulo, 10 – O Banrisul lançou o Plano Safra 2024/25, nesta terça-feira, 9, com a oferta de R$ 12,2 bilhões em crédito para aplicação nas linhas de custeio, investimento, comercialização, industrialização e capital de giro. O valor é 10,9% superior aos R$ 11 bilhões oferecidos em 2023/24 e o maior volume de recursos já liberado pelo banco, destacou o Banrisul em nota.

O crédito para agricultura familiar será de R$ 2,56 bilhões, crescimento de 28% em relação ao ciclo anterior. O Banrisul ainda vai disponibilizar R$ 4,41 bilhões via Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) e R$ 5,23 bilhões para os demais produtores. No ano safra 2023/24, a agricultura familiar representou 51% dos contratos realizados. A participação chegou a 84% com os médios produtores.

Uma novidade do Banrisul para este Plano Safra é a Cédula de Produtor Rural (CPR), com R$ 1,5 bilhão em recursos para financiamento da cadeia produtiva do agronegócio.

O banco destacou a destinação de R$ 1 bilhão para financiar a correção e recuperação de solos de propriedades rurais, por meio das linhas de investimento Renovagro e Moderagro.

O Banrisul anunciou, também, a linha Crédito Emergencial Agro, com a dotação de R$ 643 milhões, com foco em pequenos e médios produtores rurais que tiveram perdas ou danos de pelo menos 30% de sua estrutura produtiva em função das enchentes no Rio Grande do Sul. As construções devem ser voltadas à reconstrução e recomposição das suas atividades, com destaque para o financiamento de recuperação de solos, reconstrução de infraestrutura, recomposição de plantéis de animais, aquisição de máquinas e equipamentos destinados à produção.

No anúncio do Plano Safra 2024/25, o Banrisul também comunicou o lançamento da Conta Única Rural, com R$ 500 milhões em recursos de capital de giro para os empreendedores rurais. O novo produto oferece até cinco anos para pagamento e movimentação dos limites diretamente no aplicativo da instituição. A linha é renovada automaticamente a cada seis meses.

“Queremos garantir que o crédito seja liberado com agilidade para os homens e mulheres do campo que precisam reconstruir suas propriedades, revitalizar ou impulsionar sua produção”, disse, na nota, o presidente do Banrisul, Fernando Lemos.