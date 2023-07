Plano Safra 2023/24: Banrisul anuncia recorde de R$ 11 bilhões em crédito rural

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/07/2023 - 11:59 Compartilhe

São Paulo, 6 – O Banrisul lançou nesta quinta-feira, 6, o Plano Safra 2023/24 com a oferta recorde de R$ 11 bilhões em crédito rural aos agricultores, 57% a mais em comparação com a safra anterior 2022/23, que também foi recorde de R$ 7 bilhões. A apresentação ocorreu durante o AgroShow Banrisul 2023, realizado no Nau Live Spaces, em Porto Alegre (RS).

O Plano Safra 2023/2024 vai oferecer R$ 5,2 bilhões para grandes produtores, R$ 3,8 bilhões para médios produtores e R$ 2,0 bilhões para a agricultura familiar. Considerando os pequenos e médios agricultores, a ampliação de recursos será de mais de 66%, na comparação com o ano safra anterior, informou o banco em comunicado.

Os clientes da agricultura familiar correspondiam, no ano safra 2022/2023, a 51% em número de contratos realizados, de acordo com o banco. Somando a esses os médios produtores, a representatividade supera 84%. A quantidade de operações realizadas com pequenos e médios produtores cresceu, na comparação com o ano safra 2021/2022, cerca de 70%.

O presidente do banco, Cláudio Coutinho, disse na nota: “Estamos, hoje, anunciando o maior Plano Safra da história do nosso Banrisul, reforçando o foco estratégico do Banco para o setor e consolidando sua posição como fomentador do agronegócio e do desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul.” “Serão mais de 50 mil produtores beneficiados, o que demonstra que estamos conectados à realidade do campo”, acrescentou.

