Plano & Plano desiste de oferta de ações, mas pode voltar quando merca

A Plano & Plano desistiu, ao menos por enquanto, de seguir adiante na oferta pública de ações anunciada mês passado e que poderia atingir até R$ 500 milhões. A incorporadora comunicou que concluiu os estudos sobre o assunto.

Em entrevista ao Broadcast(sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o sócio e presidente da incorporadora, Rodrigo Luna, disse que a desistência se deu pelas instabilidades observadas no mercado financeiro, mas que o processo pode ser retomado quando as condições forem atrativas.

O presidente da Plano & Plano acrescentou que a oferta de ações teria como objetivo aumentar a liquidez da incorporadora e reforçar o caixa para o crescimento – especialmente agora que o Minha Casa Minha Vida foi turbinado. A oferta, entretanto, não era mandatória para sustentar o crescimento.

O empresário ainda avaliou que o mercado financeiro entrou em um “looping de instabilidades” ao longo das últimas semanas, o que reduziu o apetite dos investidores. O problema, na sua avaliação, tem origem no ambiente macroeconômico – com inflação e juros altos lá fora combinada com ruídos políticos por aqui.

