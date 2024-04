Plano de trégua proposto ao Hamas inclui cessar-fogo de 40 dias, diz ministro

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/04/2024 - 11:58 Para compartilhar:

O ministro britânico das Relações Exteriores, David Cameron, afirmou, nesta segunda-feira (29), que o plano proposto ao grupo palestino islamista Hamas para uma trégua em Gaza inclui um cessar-fogo de quarenta dias.

Cameron disse em Riad durante o Fórum Econômico Mundial que o Hamas recebeu “uma oferta muito generosa de um cessar-fogo de 40 dias, a libertação potencial de milhares de prisioneiros palestinos, em troca da liberação dos reféns” cativos em Gaza desde o ataque de 7 de outubro.

Uma delegação do Hamas deve se reunir nesta segunda no Cairo com representantes do Egito e Catar para dar uma resposta à última proposta de trégua em Gaza após quase sete meses de guerra.

“Espero que o Hamas aceite esse acordo e, francamente, toda a pressão do mundo e todos os olhos do mundo deveriam estar voltados para eles hoje para que aceitem esse acordo”, disse Cameron, acrescentando que a proposta levaria ao “fim dos combates que todos nós tanto queremos”.

Há meses, Egito, Catar e Estados Unidos estão tentando mediar um acordo entre Israel e Hamas.

O ministro de Relações Exteriores britânicos afirmou que para que haja um “horizonte político para uma solução de dois Estados”, os responsáveis de 7 de outubro, os dirigentes do Hamas, terão que abandonar Gaza e teriam que desmantelar a infraestrutura terrorista em Gaza”.

“Temos que considerar um futuro político para o povo palestino, mas também temos que considerar a segurança para Israel e essas duas coisas têm que estar juntas”, acrescentou.

