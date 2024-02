Plano de reestruturação do Casino recebe aprovação da Justiça francesa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/02/2024 - 13:23 Para compartilhar:

O Casino Guichard-Perrachon disse que um plano para angariar fundos através de um consórcio liderado pelo bilionário checo Daniel Kretinsky recebeu aprovação do Tribunal Comercial de Paris, deixando a varejista francesa mais perto de reduzir a sua pilha de dívidas.

O grupo disse nesta segunda-feira, 27, que o tribunal nomeou três empresas nacionais para supervisionar a sua reestruturação, que o Casino espera concluir em 27 de março, presumindo que nenhum recurso seja interposto por administradores nomeados pelo Tribunal, representantes dos trabalhadores ou outras partes.

O grupo celebrou em outubro um acordo especial com um consórcio liderado por Kretinsky, bancos e outros credores para reforçar a sua base de capital, abrindo caminho para uma injeção de capital e uma redução da sua dívida no valor de 6,1 bilhões de euros. O consórcio propôs uma injeção de 1,20 bilhão de euros em novos capitais próprios no grupo, com 275 milhões de euros reservados para credores e acionistas existentes. O negócio também inclui a conversão de dívida em capital.

“Conforme indicado em diversas ocasiões pelo Casino nas suas comunicações anteriores, a implementação de aumentos de capital social planeados como parte do plano de reestruturação financeira resultará numa diluição maciça para os acionistas existentes”, disse o Casino na segunda-feira.

Os atuais acionistas deterão menos de 0,3% do capital social do Casino. A holding Rallye Group, que tem uma participação de 51,7% no Casino de acordo com o site do Casino, deterá cerca de 0,1% do grupo, com o controle passando para o consórcio liderado por Kretinsky, com uma participação de 53,7%. Fonte: Dow Jones Newswires.

