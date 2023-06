Plano de bonificação: cuidado com as armadilhas

Frequentemente as empresas me procuram para instituir planos de bonificação para seus colaboradores. Os argumentos vão desde “quero aumentar a eficiência da empresa” a “acho justo que pessoas eficientes ganhem mais”. Concordo com ambos. A bem da verdade, sou um grande fã de sistemas de bonificação. Mas o plano de metas pode ter um efeito contrário se não tomarmos cuidados na criação e implementação.

Primeiramente, ao implementar um plano de metas pode acontecer o que chamo de efeito antolho. Antolho é o item que colocamos em um cavalo para ele não conseguir olhar para o lado. Da mesma forma, ao estabelecer metas para pessoas, podemos limitar sua perspectiva a apenas aquilo que impacta diretamente na meta estabelecida. Essa abordagem pode resultar na perda de oportunidades valiosas, como deixar passar um caminhão de ouro, simplesmente porque a meta é gerar mais prata.

Em segundo lugar, temos o efeito injustiça, ele se manifesta quando as metas são estabelecidas de forma arbitrária e descoladas da realidade. Como resultado o efeito pode ser contrário, assim o que seria para motivar acaba desmotivando os colaborares. Geralmente acontece quando os superiores dimensionam mal a meta ou quando não negociam os objetivos com os colaboradores.

Por fim, vamos abordar a terceira armadilha que pode surgir ao implementar um plano de bonificação: a falta de indicadores sólidos. Quando isso ocorre, a empresa tem duas opções: retroceder e buscar implementar processos para obter indicadores confiáveis, ou tentar implementar o plano de metas utilizando indicadores duvidosos. Ao optar pela segunda opção, o plano perde credibilidade, desmotiva a equipe e, pior ainda, abre espaço para a manipulação de dados, resultando em prejuízos para a empresa.

Com toda certeza outros problemas podem acontecer, mas esses acabam sendo os mais comuns. O que mitiga essas armadilhas são diversos fatores, dentre eles está uma cultura forte assim como plano de metas bem estruturado. Em breve escreveremos sobre como implementar um plano de bonificação de sucesso. Por enquanto, aconselho que, se não souber como fazer, não faça ou contrate pessoas que conheçam do assunto, pois um plano mal implementado pode gerar mais prejuízos do que vantagens.

