Plano climático de Biden cria 43 projetos em comunidades latinas nos EUA

O ambicioso programa de investimento de transição energética de Joe Biden “representa uma grande mudança para os latinos” e permitiu a criação de 43 projetos nesta comunidade, afirmou um assessor do presidente dos Estados Unidos nesta quarta-feira (16).

Biden assinou a chamada Lei de Redução da Inflação (IRA, sigla em inglês) há exatamente um ano, quando os preços atingiram níveis máximos.

Esse programa, que promete US$ 370 bilhões (R$ 1,8 trilhão, na cotação atual) em subsídios e incentivos, principalmente para a fabricação de baterias para carros elétricos e painéis solares, tornou-se um dos pilares de seu mandato e a alavanca na qual o democrata pretende se apoiar para impulsionar sua reeleição nas presidenciais de 2024.

Por isso, a Casa Branca não perde a oportunidade de elogiar este projeto, que despertou suspeitas entre alguns de seus aliados, especialmente na Europa, por medo de uma queda em suas exportações.

Internamente, “esta estratégia está funcionando”, afirma Tom Pérez, assessor principal de Biden, em um artigo publicado pela Univisión, segundo um comunicado divulgado pela Casa Branca.

“As empresas anunciaram mais de US$ 200 bilhões (R$ 995 bilhões) em novos investimentos, e os projetos de energia limpa criaram mais de 170.600 empregos”, afirma.

“A maioria desses empregos está nas comunidades de cor”, acrescenta, especificando que nas comunidades latinas “a lei criou 43 novos projetos de energia limpa, estimulando mais de US$ 28,5 bilhões (R$ 142 bilhões) em investimentos e mais de 35.000 novos empregos” até maio.

Pérez atribui isso principalmente ao fato de que grande parte do crescimento está ocorrendo em estados com uma população latina significativa, como Arizona, Nevada, Califórnia e Texas.

O assessor também garante que o plano “diminuirá os custos para as famílias latinas” porque a eletricidade limpa é mais acessível.

Isso significa “mais comida na mesa ou mais atividades após a escola para manter as crianças no caminho certo”, observa, uma vez que 40% dos lares com dificuldades para pagar as contas de energia são latinos.

O voto latino foi “decisivo” para a vitória de Biden nas eleições de 2020 contra seu antecessor republicano, Donald Trump.

A maioria dos latinos votou em Biden, mas houve um aumento no apoio a Trump, o que mais uma vez demonstrou que esse segmento do eleitorado não é um monólito.

Biden está ciente disso e escolheu Julie Chávez Rodríguez, neta do líder sindical e ativista de direitos civis de origem mexicana César Chávez, como chefe de campanha para sua reeleição em 2024.

