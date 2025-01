‘Planilha dos influenciadores’: entenda o que é o documento que viralizou na web

Uma planilha “secreta” com nomes de diversos do mundo das celebridades viralizou nas redes sociais na última quinta-feira, 23. No documento, supostamente criado pessoas que já trabalharam com os influenciadores, constam informações sobre a experencia no ambiente profissional entre eles fluiu e até qual “nota” eles dariam para o famoso.

A lista contém desde nomes importantes nas redes sociais, como os influenciadores Edu e Fih, do Diva Depressão, Malu Borges e Karen Bachini, à estrelas como Grazi Massafera, Carla Diaz e Ivete Sangalo. O principal motivo para ter se tornado viral foram os elogios e as críticas dos profissionais, que chegam a avaliar certos nomes com nota um.

No entanto, alguns internautas duvidam da veracidade do documento, já que até então, ele poderia ser editado por qualquer pessoa, e apesar da dúvida, muitos citados no documento foram até as redes sociais para se “justificar”.

Uma das figuras mais criticadas na planilha, Malu Borges afirmou que “todo feedback é válido”: “É importante conseguir esse feedback, mesmo que de forma anônima, porque acaba que às vezes, não temos. Te muita coisa para eu tirar dali”.

Outra que não ficou calada foi a atriz Carla Diaz. Acusada de ser aproveitadora por “gastar mais que o permitido”, a famosa respondeu fazendo uma divulgação de sorvete. “Saiu na planilha que eu extrapolei o orçamento… Sim, minha geladeira está abastecida de Jundiá Gelato!”, escreveu no Instagram.

Muitos usuários se divertiram com a situação e aproveitaram para fazer memes. “Tem que ser muito desocupado pra ler uma planilha Excel de 59 páginas sobre influenciadores (eu)”, escreveu um perfil. “Tava achando q essa planilha dos influenciadores era fic até a Wanessa Wolf reagir ao B.O dela e provar que era verdade”, compartilhou outra pessoa.

tava achando q essa planilha dos influenciadores era fic até a Wanessa Wolf reagir ao BO dela e provar q era verdade KKKKKKKK pic.twitter.com/acQC56jmev — ex atual juridico xoxotinha da wolf (@albinohad) January 24, 2025