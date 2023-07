‘Planeta Liz’: Liah Soares lança novo projeto em homenagem à filha

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/07/2023 - 8:05 Compartilhe

Mais que uma homenagem de Liah Soares à filha Maria Liz, que se torna a personagem central do projeto, pode-se dizer que ‘Planeta Liz’ é de maneira lúdica uma referência para a formação do ser humano, que fará a diferença na construção de um mundo melhor.

“Quando virei mãe, experimentei um amor único, que me tornou uma pessoa mais empática, que me fez buscar ser uma pessoa melhor, é um sentimento único! Cresci no interior do Pará, tendo a Floresta Amazônica como meu quintal, juntando isso ao meu espírito artístico inspirado pela maternidade surgiu o Planeta Liz”, diz Liah.

No total, são 11 canções inéditas, cada uma com sua animação, e a primeira disponibilizada é ‘Para Você Sonhar’. Grandes artistas brasileiros participaram do projeto, entre eles, Lorena Queiroz, Xuxa, Zeca Baleiro e Ivan Lins.

Maria Liz, filha da cantora e compositora com o ator Carlo Porto, é a protagonista do desenho e ao lado de Corujita e Maninho (caboclo), viverão muitas aventuras, com temáticas educativas e encantadoras.

“Este espetáculo infantil tem muitas cores e alegria, elementos da nossa fauna e flora amazônica, e com muita música e animação, vamos trazer reflexões de como podemos ajudar nosso mundo a ser um lugar melhor”, explica a mãe orgulhosa da pequena Maria Liz.

Liah Soares tem 20 anos de carreira e parcerias com grandes estrelas da música brasileira como: Roberto Carlos, Ivete Sangalo, Marília Mendonça, Sandy e Júnior , entre outros, é casada com o ator Carlo Porto, que entre diversos trabalhos protagonizou Carinha de Anjo (SBT), Gênesis no papel de Adão e Saul em Reis, ambas produções da Record TV.

