Planeta anão Ceres pode ser um ótimo lugar para achar vida alienígena, aponta cientistas

Numerosos asteróides que perfuraram a superfície do planeta anão Ceres também parecem ter influenciado o seu reservatório de preciosas moléculas orgânicas.

Em 2017, cientistas que estudavam dados enviados pela sonda Dawn da NASA detectaram inicialmente compostos orgânicos conhecidos como moléculas alifáticas perto de uma cratera de impacto de 51 quilômetros de largura em Ceres. Desde então, têm tentado determinar a origem destas moléculas; poucos estudos sugeriram que os asteróides os levaram ao planeta anão, enquanto outros concluíram que foram formados na própria Ceres.

“Estamos descobrindo que os produtos orgânicos podem estar mais difundidos do que inicialmente relatado e que parecem ser resilientes a impactos com condições semelhantes às de Ceres”, disse Juan Rizos, astrofísico do Instituto de Astrofísica de Andaluzia, em Espanha, e co-autor do estudo. novo estudo, disse em um comunicado.

Para chegar às suas conclusões, Rizos e os seus colegas realizaram uma série de experiências que imitaram as condições de impacto esperadas em Ceres no Ames Vertical Gun Range da NASA, na Califórnia, uma instalação dedicada a simular a física e a mecânica das crateras de impacto e dos ataques de asteróides . A equipe também fundiu dados da câmera e do espectrômetro de imagem em Dawn, e os dois conjuntos de dados juntos permitiram à equipe mapear áreas ricas em orgânicos em Ceres com mais detalhes do que antes.

As descobertas mostram colectivamente uma “boa correlação” de produtos orgânicos com áreas que acolheram impactos mais antigos, dizem os investigadores, mostrando que as colisões de asteróides influenciaram de facto a presença e abundância de produtos orgânicos ao longo de milhares de milhões de anos.

“Embora a origem dos produtos orgânicos permaneça pouco compreendida, agora temos boas evidências de que eles se formaram em Ceres e provavelmente na presença de água. Existe a possibilidade de que um grande reservatório interior de produtos orgânicos possa ser encontrado dentro de Ceres”, disse Rizos em a mesma afirmação. “Então, na minha perspectiva, esse resultado aumenta o potencial astrobiológico de Ceres.”

A pesquisa decenal 2023-2032 para ciência planetária e astrobiologia destacou Ceres como um alvo de alta prioridade para uma missão de retorno de amostras, que poderá ocorrer várias décadas no futuro.

Entretanto, outra sonda da NASA chamada Lucy irá em breve explorar 10 asteróides troianos que se pensa conterem pistas sobre a criação do nosso sistema solar e até mesmo da Terra , graças ao alojamento de material do início do sistema solar.

“Provavelmente encontraremos diferenças, uma vez que os asteróides troianos tiveram histórias de impacto muito diferentes das de Ceres,” disse Rizos, “e porque existem dois tipos de asteróides troianos com composições diferentes.” Comparar os dados da missão Lucy com os recolhidos pela Dawn ajudar-nos-á a compreender melhor como estas moléculas orgânicas estão espalhadas por todo o sistema solar exterior, acrescentou ela.

