Planet Hemp lança videoclipe gravado em fazenda de maconha no Brasil

“Alô, alô, população/Planeta Terra/Veja quem lucra com a proibição/E você vai descobrir/Quem sustenta essa guerra”: logo nos primeiros versos e cenas de “JARDINEIRO”, o Planet Hemp dá uma pista de que a jornada contestadora da banda está prestes a ganhar um novo capítulo. Nesta quarta-feira, 22, às 20h, a banda lançou o videoclipe da faixa “JARDINEIRO” no canal oficial do YouTube.

O clipe foi registrado na Fazenda Sofia Langenbach, o primeiro local no Rio de Janeiro autorizado a cultivar maconha legalmente para fins medicinais. Operando sob uma decisão judicial favorável, a fazenda é também sede da APEPI (Associação de Apoio à Pesquisa e Pacientes de Cannabis Medicinal), cuja produção de medicamentos beneficia anualmente mais de 10 mil famílias.

Nas cenas, Marcelo D2, BNegão, Pedro Garcia, Formigão e Nobru são parte do processo de cultivo, mostrando toda a etapa produtiva ao lado dos trabalhadores da fazenda.

“Gravar na Fazenda Sofia Langenbach foi uma experiência reveladora para todos nós. Estar em um lugar que simboliza a luta e a vitória da cannabis no Brasil deu um significado ainda maior para o clipe. Queremos que as pessoas vejam o vídeo e reflitam sobre quem realmente está ganhando com a proibição e quem é prejudicado por ela. A discussão sobre a maconha não deve ser apenas sobre o uso recreativo, é uma conversa sobre direitos, saúde e justiça social”, afirma Marcelo D2.

O lançamento marca o quarto videoclipe do álbum “JARDINEIROS”, seguindo os sucessos anteriores de “DISTOPIA”, “TACA FOGO” e “MEU BARRIO”.