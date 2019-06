Planejo contatar vice-premiê da China antes de reunião Trump-Xi, diz Lighthizer

O representante comercial dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, afirmou nesta quarta-feira que planeja entrar em contato com o vice-premiê da China, Liu He, antes da reunião prevista para a próxima semana entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping. Lighthizer comentou a congressistas que planeja falar por telefone com uma autoridade chinesa, depois identificada como Liu.

O encontro dos presidentes deve ocorrer durante a cúpula do G-20 em Osaka, no Japão, após a deterioração recente nas relações comerciais. “Eles são negociadores muito bons, muito profissionais, e nós certamente estamos dispostos a nos empenhar”, afirmou Lighthizer. “Quando as negociações começarão novamente eu não posso dizer, neste momento”, comentou ele. Fonte: Dow Jones Newswires.