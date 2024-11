Planejamento: Relatório bimestral será divulgado após 21h desta 6ª-feira; coletiva não tem data

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/11/2024 - 17:10 Para compartilhar:

Os ministérios do Planejamento e Orçamento e da Fazenda cancelaram a entrevista coletiva sobre o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 5º Bimestre, que ocorreria a partir das 18h desta sexta-feira. O encaminhamento do relatório aos Poderes está previsto para depois das 21 horas desta sexta-feira. Ainda não há data para a coletiva de imprensa, que será remarcada para o início da próxima semana.

O comunicado, enviado pela assessoria de comunicação do Planejamento, ainda diz que os jornalistas terão acesso a uma nota explicativa sobre o relatório quando a mensagem presidencial de envio ao Congresso for publicada no Diário Oficial da União (DOU).