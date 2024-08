Planejamento publicará sumário-executivo amanhã após envio do PLOA 2025 ao Congresso

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/08/2024 - 21:09 Para compartilhar:

O Ministério do Planejamento informou há pouco que publicará nesta sexta-feira, 30, um sumário executivo com os principais números do Projeto de Lei Orçamentária de 2025, após envio do documento ao Congresso.

Já a entrevista coletiva para detalhar o PLOA à imprensa será na segunda-feira, 2, às 11 horas, com a presença do secretário-executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento, Gustavo Guimarães; o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan; o secretário de Orçamento Federal, Clayton Montes; e o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas.