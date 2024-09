Planejamento divulga Relatório Bimestral hoje, mas apresentação e coletiva ficam para dia 23

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/09/2024 - 11:33 Para compartilhar:

O Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) informou na manhã desta sexta-feira que divulgará ainda neste dia 20 de setembro, sem horário pré-definido, os principais pontos do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 4º bimestre. O documento será encaminhado ainda nesta sexta ao Congresso Nacional, com previsão de que o envio ocorra somente à noite.

De acordo com o ministério, os principais pontos do relatório bimestral serão disponibilizados a jornalistas entre o fim da tarde e o começo da noite.

Segundo a assessoria de imprensa da Pasta, assim que a mensagem de envio da publicação ao Legislativo for publicada no Diário Oficial da União (DOU), o relatório será divulgado na íntegra.

A apresentação tradicional seguida da coletiva de imprensa, contudo, só deve ocorrer na segunda-feira, 23. O documento será disponibilizado às 10h30 e a entrevista coletiva, com participantes ainda não informados, acontecerá às 11 horas.

O relatório bimestral é sempre apresentado até o dia 22 do mês programado para a sua publicação. O documento é responsável por apontar as projeções atualizadas de receitas e despesas primárias do governo e, portanto, a execução orçamentária necessária para o cumprimento da meta fiscal.

Na última divulgação, em julho, o Executivo precisou congelar R$ 15 bilhões do orçamento federal a fim de cumprir o limite de gastos e manter o déficit dentro da banda permitida pelo arcabouço fiscal.