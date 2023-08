Planalto espera 30 mil pessoas na cerimônia do 7/9 com slogan ‘Democracia, soberania e união’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/08/2023 - 20:05 Compartilhe

O desfile em comemoração ao Dia da Independência, no 7 de setembro, terá como slogan “Democracia, soberania e união” e a expectativa é de 30 mil pessoas acompanhando a cerimônia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não discursará. As informações foram divulgadas nesta terça-feira, 29, pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom).

A previsão é de um desfile enxuto que deve durar cerca de duas horas. De acordo com a Secom, que organiza o evento, na programação, terá a execução do Hino Nacional, passagem das tropas das Forças Armadas, apresentação de escolas, como a do governo do Distrito Federal, profissionais do Corpo de Bombeiros, bandas e participações especiais de várias instituições. Além disso, terá o tradicional show aéreo da Esquadrilha da Fumaça, da Força Aérea Brasileira (FAB).

Na tribuna do presidente, a expectativa é de 200 convidados, entre ministros, chefes de Poderes e representantes das Forças Armadas – Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e da FAB.

Na véspera do evento, na noite do dia 6, Lula fará um pronunciamento em rede nacional. O discurso do petista deve reafirmar o conceito de democracia, soberania e reconstrução nacional.

No feriado, a Esplanada dos Ministérios será fechada. Será proibido se aproximar da cerimônia com objetos como fogos de artifício, armas (inclusive de brinquedo), sinalizadores a laser, artefatos explosivos, sprays, mastros de bandeiras e outros itens. Será vedado o uso de drones no local.

