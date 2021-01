Planalto decreta sigilo de cem anos em cartão de vacinação de Bolsonaro

O cartão de vacinação do presidente Jair Bolsonaro terá o sigilo de até cem anos sobre qualquer informação a respeito das doses de vacina que receber. A decisão é do Palácio do Planalto e foi divulgada pelo colunista Guilherme Amado, da Época, que fez o pedido por meio a Lei de Acesso à Informação.

A alegação da Presidência é que os dados “dizem respeito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem” do presidente. Bolsonaro é um ferrenho crítico das vacinas e já declarou que não vai se imunizar contra a Covid-19.

Veja também