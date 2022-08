Planalto confirma presença de Bolsonaro em posse de Moraes como presidente do TSE

Da Redação 16/08/2022 - 5:12 Compartilhe

O presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou presença na cerimônia de posse dos ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski nos cargos de presidente e vice do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), respectivamente. O evento será nesta terça-feira (16), em Brasília. O Planalto, no entanto, incluiu a atividade na agenda presidencial. As informações são do portal UOL.

A presença de Bolsonaro ficou em xeque após a confirmação de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), principal adversário nas eleições presidenciais deste ano. Além disso, o deputado federal André Janones (Avante) disse nas redes sociais que o chefe do Executivo poderia não comparecer na posse para “reforçar a narrativa de conluio [de Lula] com o STF”.

Moraes é um dos principais alvos de Bolsonaro nos últimos meses. O presidente criticou abertamente o ministro pela investigação sobre fake news contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e chegou a apresentar uma notícia-crime contra o magistrado, acusando-o de abuso de autoridade na condução do inquérito. O caso, porém, foi arquivado.

A terça-feira (16) ainda marca o início oficial da campanha eleitoral, a 45 dias do primeiro turno. Bolsonaro vai a Juiz de Fora (MG), local onde sofreu uma facada durante a campanha à Presidência em 2018, enquanto Lula realizará um evento na região metropolitana de São Paulo.