Planalto avisa que Temer assinará decreto de intervenção no Rio em gabinete

A secretaria de Comunicação da Presidência informou por volta das 12h30 desta sexta-feira, 16, que mudou o formato da assinatura do decreto de intervenção federal no Rio de Janeiro. Antes prevista para ser uma cerimônia, agora o presidente Michel Temer assinará o decreto em seu gabinete e depois fará um pronunciamento no Salão Leste do Palácio do Planalto segundo a secretaria.

A Secom ainda não informou em qual o horário irá ocorrer a declaração de Temer. À noite, o presidente já convocou cadeia nacional de rádio e TV para explicar a decisão de tomar as rédeas da na segurança no Estado do Rio aos brasileiros.