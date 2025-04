PL protocola pedido de CPI do INSS na Câmara dos Deputados

O PL protocolou nesta quarta-feira, 30, o pedido de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os desvios de valores de aposentados no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O documento obteve 185 assinaturas e é capitaneado pelo deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO).

A CPI tem como base a operação da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU) que apura cobranças indevidas nas aposentadorias e pensões de beneficiários do INSS. De acordo com os investigadores, o prejuízo chega aos R$ 6,3 bilhões.

No pedido de CPI, Chrisóstomo pede a investigação de outras associações, mas foca a apuração da comissão na Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados), que José Ferreira da Silva, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como vice-presidente. O parlamentar ressalta que a entidade recebeu R$ 77 milhões e vê a necessidade de apuração na participação da alta cúpula do governo nos desvios.

O requerimento que pede a instalação da CPI será analisado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que, nos bastidores, tende a segurar o pedido. A ala governista se posiciona contra uma comissão para investigar o caso e a boa relação entre Motta e Lula pode retardar o avanço da comissão.

