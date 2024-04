PL pode relatar cassação de Glauber Braga, deputado que expulsou a chutes membro do MBL na Câmara

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 24/04/2024 - 12:12 Para compartilhar:

O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) entrou na mira do PL no processo de cassação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. O sorteio foi realizado na manhã desta quarta-feira, 24.

Os deputados Cabo Gilberto Silva (PL-PB) e Rosângela Reis (PL-MG) foram dois dos sorteados para a relatoria do processo. Além deles, o deputado Sidney Leite (PSD-AM) também está cotado para cuidar do caso.

Braga é acusado por quebra de decoro parlamentar ao expulsar aos chutes um integrante do Movimento Brasil Livre (MBL) na Câmara dos Deputados. O caso aconteceu no dia 16 de abril.

Em vídeos gravados pela IstoÉ, é possível ver Braga empurrando Costanaro e afirmando que ele “nunca voltaria à Câmara”. Ambos foram levados à delegacia do Congresso Nacional.

Aos jornalistas, o parlamentar afirmou que foi intimidado pelo integrante do MBL. Segundo o deputado, o jovem teria gravado vídeos dele na Câmara para provocá-lo.

Glauber Braga ainda afirmou que o rapaz tem uma representação criminal por ameaçar uma senhora de 70 anos de idade, mãe de uma militante do PSOL. Costanaro nega o envolvimento no caso e disse não ter provocado o deputado psolista.

Após prestar depoimento, Glauber Braga se envolveu em outro bate-boca, desta vez com o deputado Kim Kataguiri (União Brasil-SP), líder do MBL. Kataguiri foi à delegacia para ouvir Gabriel Costanaro, mas os parlamentares começaram a discutir no corredor do Congresso.

Durante a sessão do Conselho de Ética, Glauber Braga afirmou que irá recorrer e solicitar a retirada dos nomes do PL do processo. A escolha do relator será do presidente do conselho, Leur Lomanto Júnior (União Brasil-BA), só deve ser anunciada após o feriado de 1º de maio.