PL oficializa candidatura de Bolsonaro à reeleição

Por Lisandra Paraguassu e Gabriel Stargardter







RIO DE JANEIRO (Reuters) – O PL oficializou neste domingo a candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição e do general da reserva Walter Braga Netto como candidato a vice na chapa.

O anúncio foi feito no momento em que Bolsonaro chegou ao palco do ginásio do Maracanãzinho, onde acontece a convenção do partido, acompanhado da esposa, Michelle, e de Braga Netto.

No palco estão ministros do governo, parlamentares e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

O PL esperava 10 mil pessoas na convenção, mas o estádio, que tem capacidade máxima de 11.800 pessoas, não estava lotado.