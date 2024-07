PL oficializa candidatura de Eduardo Cury à Prefeitura de São José dos Campos e divide Tarcísio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/07/2024 - 13:39 Para compartilhar:

O PL oficializou a candidatura do ex-deputado federal Eduardo Cury à Prefeitura de São José dos Campos (SP) em ato que ocorreu na noite deste sábado, 27, na sede do partido, no bairro de Jardim Esplanada. O evento também confirmou José Mello, atual presidente do PSDB no município, para ser o candidato a vice da chapa.

Estiveram presentes no evento o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL-SP), Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, e representantes do PL, PSDB, Cidadania, Novo e Mobiliza. Emanuel Fernandes, ex-prefeito de São José dos Campos de 1997 a 2004, será o coordenador do programa de governo.

“Hoje é só o início dessa caminhada. A partir do dia 16 estaremos na rua. Caminharemos muito, conversaremos muito, vamos apresentar muita coisa para essa cidade”, discursou. Cury governou São José entre 2005 e 2012. “Precisamos corrigir alguns rumos em nossa cidade, e estou muito motivado para este novo desafio.”

Esse movimento coloca o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que faz parte do Republicanos, em uma posição difícil. Ele optou por não tomar lado e disse que ficará neutro nas eleições municipais em que haja disputa contra o PL.

“A gente vai ficar neutro. Tanto Republicanos como PL estão na nossa base. São partidos importantes para nós. Acho que PL e Republicanos vão ter excelentes eleições aqui em São Paulo e nesse caso onde vai ter disputa, a gente vai assistir. Que vença o melhor”, disse Tarcísio.

O Republicanos faz parte da base do atual prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, que é do PSD. A sigla é a mesma do vice-governador do Estado, Felicio Ramuth, e é presidida pelo secretário de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, Gilberto Kassab.

Mesmo assim, Tarcísio optou por não subir no palanque com o prefeito. “Temos dois candidatos lá também. Tem o PL lá que vem forte, tem um grande nome, o Anderson é um grande nome. Então eu vou ficar neutro”, disse.

Tanto Farias como Cury compuseram o PSDB até 2022 e optaram por sair do partido após o fraco desempenho da sigla na eleição daquele ano. Farias seguiu o mesmo caminho que Ramuth fez em janeiro de 2022 e foi para o PSD, enquanto Cury filiou-se ao PL há três meses, em abril.

Depois de perder a reeleição ao cargo em 2022, Cury passou a integrar o Observatório da Oposição, em Brasília, onde ocupa a função de coordenador. Essa iniciativa foi capitaneada pelo presidente do PL, Valdemar da Costa Neto.

Na convenção, discursou: “Temos grandes desafios. O mundo de 12 anos atrás, em que fui prefeito, não é o mundo de hoje”, afirmou. “Ideologia da escola, é um absurdo isso. Ensinar português, matemática para nossas crianças e quer inventar hoje, falar de política. É um erro.”

Pesquisa estimulada feita entre os dias 1º e 6 de maio divulgada pelo Paraná Pesquisa mostra que Cury lidera a disputa pela Prefeitura de São José dos Campos, com 37,9% das intenções de voto. Farias ocupa a segunda posição, com 21,1%.