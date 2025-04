PL está dividido sobre expor ou não deputados que não aderiram ao PL da Anistia

O PL está dividido sobre expor deputados que não assinaram o requerimento de urgência do projeto da anistia na Câmara dos Deputados. Alguns parlamentares consideram que esse deve ser um caminho de pressão, mas outros apontam que a estratégia criará rusgas na relação com deputados do Centrão.

Como contou o colunista Lauro Jardim, Jair Bolsonaro pediu para os deputados não fazerem “carômetro” de quem não estava assinando o requerimento. O pedido foi seguido, até agora, pelo líder do PL, Sóstenes Cavalcante, e apoiado por uma parte da bancada do PL.

Outros deputados, no entanto, disseram que, se o requerimento não alcançar as 257 assinaturas até o fim desta semana, o caminho mais apropriado talvez seja expor os deputados “que se dizem de direita”, mas que não se comprometeram com a proposta.

O pastor Silas Malafaia, após ter feito ataques a Hugo Motta no último domingo, 6, disse em um vídeo publicado em suas redes sociais que irá expor o rosto dos deputados de direita que não apoiaram a proposta.

Na noite de terça-feira, 8, segundo apurou a coluna, o requerimento de urgência tinha 209 assinaturas. Faltando, assim, 48 para chegar aos 257 necessários para a proposta da anistia ser pautada no plenário sem passar por nenhuma comissão.

