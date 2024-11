PL dos celulares nas escolas em SP: o que muda com a nova lei de proibição?

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/11/2024 - 7:04 Para compartilhar:

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou o projeto de lei que impede o uso de celulares em escolas públicas e privadas. Passada a votação, a proposta ainda necessita da sanção do governador do estado Tarcísio de Freitas (Republicanos) para ser regulamentada e implementada.

A nova lei define a proibição de qualquer aparelho eletrônico com acesso à internet durante o período escolar. Isso inclui, além dos horários de aula, os momentos de intervalo, descontração e atividades extracurriculares. O projeto abrange todas as escolas do estado de São Paulo, sejam elas públicas ou privadas.

Os estudantes que decidirem levar os celulares para a escola terão que deixar os aparelhos guardados sem qualquer oportunidade de acesso ao longo do tempo de aula.

A responsável pela autoria do PL é a deputada estadual Marina Helou (Rede) – além de outros 40 outros parlamentares, que atuaram como coautores. Se sancionada, essa seria a primeira implantação legislativa para regularizar a interferência de aparelhos eletrônicos no ambiente de ensino.

Exceções

Existem três casos em que a utilização de celulares é permitida dentro do projeto de lei. São eles:

Didáticas e atividades pedagógicas promovidas pelo professor em que haja necessidade de conteúdos digitais

Para alunos portadores de deficiência que precisam de aparatos tecnológicos para participar das atividades

Quando o estudante possui alguma condição ou problema de saúde que requeira auxílio eletrônico