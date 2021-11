PL Cambial vai direto ao plenário do Senado, afirma assessoria de Carlos Viana

A assessoria parlamentar do senador Carlos Viana (PSD-MG) informou nesta segunda-feira, 22, que o Projeto de Lei Cambial, que traz um novo marco para o segmento, vai para votação direto no plenário amanhã. A expectativa do parlamentar, que é o relator da matéria, era levar à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) antes, mas o colegiado terá a pauta cheia com a audiência pública sobre preços dos combustíveis com o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna.

Mais cedo, ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, Viana enfatizou que o novo marco simplificará e reduzirá custos de investidores estrangeiros, turistas, expatriados e imigrantes que estejam no Brasil. Não apenas porque haverá mais flexibilidade para lidar com moeda estrangeira no País, mas porque há a perspectiva de que aumente a concorrência no setor. “É uma lei que atende a todos”, garantiu o senador.

De acordo com a assessoria jurídica dele, foram apresentadas quatro emendas ao texto.

Saiba mais