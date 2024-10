PKK reivindica atentado com 5 mortos em Ancara

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/10/2024 - 9:01 Para compartilhar:

ISTAMBUL, 25 OUT (ANSA) – O Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) reivindicou o atentado da última quarta-feira (23) contra a sede das Indústrias Aeroespaciais Turcas em Ancara, capital da Turquia, que deixou cinco mortos e 22 feridos.

Em um comunicado, o movimento curdo diz que o ataque foi perpetrado por um esquadrão chamado “Batalhão dos Imortais” e foi uma “advertência contra práticas genocidas e massacres” atribuídos ao governo do presidente Recep Tayyip Erdogan no Curdistão.

“Por princípio, o Batalhão dos Imortais não age frequentemente. No entanto, de quando em quando, em vez de programas que miram alvos importantes e estratégicos, coloca em ato ações sacrificiais com advertências contra práticas genocidas”, diz a nota, publicada pela agência Firat, que é próxima a movimentos curdos.

O comunicado inclui uma foto dos dois terroristas – Ali Orek e Mine Sevjin Alcicek – com a bandeira do PKK ao fundo.

Além disso, o grupo alega que o massacre “não tem relação” com os últimos desdobramentos políticos na Turquia, em relação a uma suposta abertura do governo a negociações para o conflito de décadas no Curdistão, onde um movimento separatista reivindica a criação de um Estado curdo, também englobando partes do Iraque e da Síria.

No mesmo dia do atentado, o líder do PKK, Abdullah Ocalan, que está preso na solitária desde 1999, recebeu sua primeira visita familiar desde 2020 e sugeriu que o grupo poderia abandonar a luta armada.

O governo turco já havia culpado o PKK pelo ataque e, nesta sexta-feira (25), a polícia prendeu 176 membros do movimento, que é considerado um grupo terrorista por Ancara, em todo o país. (ANSA).