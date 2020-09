Pjanic diz que achava ‘impossível’ ver Messi fora do Barcelona

O meia bósnio Miralem Pjanic disse nessa terça-feira que achava “impossível” ver Lionel Messi fora do Barcelona, em sua apresentação como um novo jogador do clube espanhol, após se recuperar da covid-19.

“Não poderia imaginá-lo com outra camisa, ele fez uma história incrível com este clube, para mim era impossível ele sair”, declarou Pjanic em entrevista por vídeo, após dar os primeiros toques na bola vestido com a camisa de sua nova equipe.

“A minha vontade era poder jogar com este jogador e não tinha dúvidas de que seria esse o caso”, acrescentou Pjanic, cuja contratação para as próximas quatro temporadas foi encerrada antes de Messi anunciar ao Barça seu desejo de sair.

Pjanic foi anunciando em julho em uma troca envolvendo o volante brasileiro Arthur, que foi para a Juventus.

O Barcelona recebeu 72 milhões de euros (cerca de 81 milhões de dólares) mais dez variáveis pela transferência do brasileiro e pagou 60 milhões de euros e cinco variáveis pela incorporação do bósnio.

Messi “cresceu aqui, fez uma história incrível aqui, Leo é um grande campeão, um grande vencedor, sempre há uma pequena decepção após uma derrota (em referência à goleada de 8 a 2 sofrida para o Bayern de Munique na Liga dos Campeões). Mas o Leo tem a casa dele aqui, e se ele vestisse outra camisa eu acharia estranho”, acrescentou Pjanic.

Depois de elogiar estrelas com quem jogou, como Cristiano Ronaldo ou Francesco Totti, garantiu que “hoje tenho a oportunidade de compartilhar o vestiário com um extraterrestre”.

O bósnio, uma das principais negociações em um mercado afetado negativamente pela pandemia de coronavírus, chega para reforçar o meio de campo, peça fundamental no jogo do Barcelona.

“Quero encontrar os meus companheiros em campo e que eles me conheçam, que saibam como tirar o melhor de mim”, declarou o ex-Juventus.

– Motivado –

“No meio-campo joguei em todas as posições. Vou me adaptar”, acrescentou Pjanic, que treina individualmente após superar a covid-19, o que atrasou sua incorporação ao novo clube.

O bósnio, que espera poder jogar alguns minutos no sábado na partida amistosa contra o Elche, a última do Barcelona antes do início da temporada, afirma ter realizado um sonho com sua chegada ao time catalão.

O meia bósnio considera sua contratação pelo Barça como um desafio.

“Sair da Juve foi muito difícil, deixei uma equipe incrível, mas um jogador de futebol precisa de novos desafios, novos estímulos”, explicou.

“Depois de vencer tudo na Itália em nove anos, precisava de outros desafios”, destacou Pjanic, de 30 anos, especificando que “se ele tivesse que ir para outro clube, só poderia ser o Barça”, apesar da péssima temporada do clube espanhol na última temporada.

“Dividir o vestiário com o Messi e outros grandes jogadores é uma grande motivação para mim, ainda mais porque o ano passado não foi como o esperado e vim aqui para ganhar”, concluiu.

