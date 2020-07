Pizzi: ‘Com Jesus poderemos conseguir muitas coisas bonitas’ Atacante do Benfica leva fé que o time lisboeta irá alcançar muito sucesso sob o comando do Mister que deixou o Flamengo e retorna aos Encarnados

A chegada de Jorge Jesus ao comando do Benfica vem sendo muito comemorada pelo elenco. Nesta terça-feira, após a goleada do time sobre o lanterna Aves, por 4 a 0, na casa do rival, pelo Campeonato Português, o atacante Pizzi comentou:

– Sabemos que o Mister Jorge Jesus é um grande treinador. Vai nos ajudar muito. Oxalá possamos conquistar muitas coisas juntas.

Entretanto, Pizzi disse que o foco do atual do elenco não está no novo treinador, mas em outras duas frentes: a rodada final do Português, com o clássico com o Sporting; e a decisão da Taça de Portugal contra o Porto.

-Estamos concentrados no jogo com o Sporting. Depois temos o jogo com o Porto e só depois pensaremos na próxima temporada com o Mister. Juntos poderemos conseguir coisas muito bonitas – disse para a SporTV Portugal logo após o duelo com o Aves. Pizzi fez um dos gols e é o artilheiro do Campeonato Português (18 tentos)

O Benfica já assegurou o segundo lugar, com 74 pontos, bem à frente do terceiro colocado Sporting, que tem 60. O Porto já assegurou o título antecipadamente e está disparado na ponta, com 80 pontos.

