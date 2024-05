Pizzaria italiana lança cardápio digital em linguagem de sinais

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/05/2024 - 13:50 Para compartilhar:

FANO, 21 MAI (ANSA) – Uma pizzaria da cidade italiana de Fano, na região das Marcas, disponibilizou aos clientes um cardápio em linguagem de sinais.

Ao apontar a câmera do celular em um QR Code disponibilizado pela Angelo 2.0, o consumidor pode entrar no site do estabelecimento e ver breves vídeos que ilustram o nome e os ingredientes da pizza.

O protagonista das gravações é Ion Turla, um jovem moldavo surdo que, com o apoio dos professores de uma escola especializada, conseguiu utilizar a linguagem de sinais para criar o menu da pizzaria italiana.

Nos últimos anos, os donos do estabelecimento iniciaram um projeto de inclusão ao contratarem diversos funcionários que possuem deficiência ou origens sociais difíceis.

Os responsáveis pela Angelo 2.0 comentaram que suas ações são um “outro pequeno passo rumo a inclusão social”. (ANSA).