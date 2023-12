Pizzaiolo italiano ‘importa’ pizza de abacaxi e causa indignação

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/12/2023 - 16:50 Para compartilhar:

NÁPOLES, 29 DEZ (ANSA) – A pizza com abacaxi, considerada por puristas uma aberração culinária, chegou ao histórico restaurante de Gino Sorbillo, um dos pizzaiolos mais famosos de Nápoles, com estabelecimentos abertos em toda a Itália e no mundo.

Com um vídeo gravado na pizzaria da Via dei Tribunali, no centro histórico de Nápoles, Sorbillo lançou a novidade em seu menu, causando a indignação da web, que reprovou a iniciativa com centenas de reações negativas: “A verdadeira pizza é outra, deixemos isso para os americanos”.

Sorbillo respondeu: “É boa, não se pode julgar sem prová-la primeiro”. Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, seguido por quase 400 mil seguidores, o chef experimentou: “É uma pizza branca muito especial. Pessoal, não me ataquem, não me batam. Eu sou ligado à tradição, mas quero experimentar porque coloquei no meu menu. Pessoal, é boa, juro, aliás, estou pedindo bis. Se não acreditarem, venham aqui experimentar”.

“Isso não é tradição, claro que você é esperto e sabe fazer marketing”, escreveu um seguidor. “Nãããão, com que cara vamos criticar os americanos agora?”, reclamou outro. E ainda: “Adoro pizza e adoro abacaxi, mas não misturemos o sagrado com o profano”.

Alguns, porém, defenderam o experimento: “Acredito que devemos agradar a cada cliente, e quem tem a mente fechada para comida nunca viajou. E como pode dizer que não é boa se não experimentou?”.

À ANSA, Sorbillo afirmou que não recuará: “É uma pizza boa em relação à qual existem muitos preconceitos. Eu digo que é preciso experimentar antes de julgar, não falar por ouvir dizer, como se deve fazer em todas as questões da vida”.

“Se for feita direito, não deixa a desejar em nada em relação a outros tipos de pizza. É feito um pré-cozimento do abacaxi com açúcar de confeiteiro, obtendo uma desidratação, depois é adicionado provolone defumado de Nápoles. No meio do cozimento, é adicionado o abacaxi caramelizado. Tudo isso com azeite de oliva extravirgem”, relatou. (ANSA).

