‘Pixote Acústico’ chega às plataformas digitais com sucessos que marcaram o pagode

O grupo Pixote, um dos mais tradicionais do pagode no Brasil, lançou nesta sexta-feira, 17, o projeto audiovisual “Pixote Acústico”.

Gravado em São Paulo, o novo álbum traz os grandes sucessos do trio que já domina o cenário musical há 30 anos. Disponível em todas as plataformas digitais, “Pixote Acústico” conta com vinte regravações de que marcaram a vida dos pagodeiros nos últimos anos.

“Estávamos ansiosos para lançar logo esse projeto, que traz o Pixote de um jeito diferente, numa outra pegada.”, comenta Dodô.

“Você Pode” foi a canção escolhida para ser carro chefe deste lançamento. “É uma música que gostamos muito e acreditamos no potencial desta regravação. Queremos que os nossos fãs sintam como se fossem parte deste projeto”, completa Thiago.

“Pixote Acústico” foi gravado em 2023 com direção artística de Anselmo Troncoso, direção geral de Alex Calil, também empresário do grupo, e produção musical de Walmir Borges.

“Espero que os nossos fãs curtam esse trabalho tanto quanto a gente curtiu gravar”, finaliza Tiola.