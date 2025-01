Pix não foi criado por Bolsonaro, ao contrário do que diz o ex-presidente

Na esteira do recuo do governo Lula (PT) da nova regra que aumentava a fiscalização do Pix, Jair Bolsonaro (PL) foi ao X (antigo Twitter) para criticar o que representaria um retrocesso para a população mais pobre e afirmou ter sido responsável pela criação da ferramenta de pagamento virtual.

O que disse Bolsonaro

– Bolsonaro criou o PIX.

– Lula o está implodindo.

– Os mais pobres pagarão essa conta.

– O mercado precisa de liberdade, não de controle. pic.twitter.com/tuozcWJ8uR — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 15, 2025

“Em novembro de 2020, nós criamos o Pix via Banco Central, sem qualquer taxa. Você tinha que ir numa agência bancária e, via Ted ou Doc, fazer aquela transferência. Levava dias e você pagava. Com o Pix, você deixou de fazer qualquer pagamento. Os bancos perderam quase R$ 30 bilhões por ano, mas você ganhou, trabalhador informal ou não”, disse o ex-presidente.

“Ele [o governo federal] quer, de forma bastante clara, monitorar as pessoas. Ou seja, vai ter uma perseguição àquelas pessoas que eles acham que são inimigas do governo, do PT. (…) Já estamos trabalhando para que o Pix volte a ser o que ele foi até há poucos dias”, concluiu.

Afirmação é enganosa

O Pix não foi uma criação do governo Bolsonaro. Embora o lançamento tenha ocorrido em 5 de outubro de 2020, no segundo ano de mandato do ex-presidente, o método de pagamento era projetado por servidores do Banco Central desde 2016, na condição de uma autarquia autônoma. Na época, Michel Temer (MDB) era o presidente.

Ainda em 2016, Ilan Goldfajn, então presidente do BC, disse a jornalistas que a equipe monitorava as inovações internacionais em métodos de pagamento instantâneos. No mesmo ano, economistas do órgão publicaram um relatório sobre a adoção de ferramentas do tipo em outros países.

Em 3 de maio de 2018, o BC publicou uma portaria para instituir um grupo de trabalho para desenvolver uma ferramenta interbancária de pagamento instantâneo.

Em dezembro de 2018, um comunicado da autarquia estabeleceu as diretrizes de como funcionaria o desenvolvimento da ferramenta. “A diretoria colegiada do Banco Central do Brasil aprovou os requisitos fundamentais para o ecossistema de pagamentos instantâneos”, disse.

Em maio de 2022, na pré-campanha pela reeleição, Bolsonaro afirmou se responsável pela criação do Pix e foi corrigido pelo Sinal (Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central), que dissociou a ferramenta de qualquer governo.

“Tal sistema de pagamento instantâneo foi criado e implementado pelos Analistas e Técnicos do Banco Central do Brasil — ou seja, por servidores concursados de Estado, não pelo atual governante ou por qualquer outro governo”, afirmou a entidade.

“Além disso, em discurso público realizado em novembro de 2020, o presidente Jair Bolsonaro declarou que Pix era algo ligado à aviação civil, mostrando completo desconhecimento do assunto”, acrescentou o comunicado.